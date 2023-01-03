حاولت خلال العامين الماضيين تقديم أعمال غنائية متميزة خاصة بي كانت حصيلتها ٤ أغنيات

بيئة قريتي الزويتينة ساعدت على تعميق التأثر بالطرب الجبلي على رأسها مدرسة وديع الصافي



التزم المطرب الشعبي السوري روميو ليون بنمط الغناء الجبلي والشعبي نتيجة لتأثره بطبيعة البيئة المحيطة التي ترعرع فيها، منطلقا من إمكاناته الصوتية التي دعمها بتعلم أصول الموسيقى والغناء في سن مبكرة، ليحقق بصمة خاصة به مع غياب الدعم الإعلامي له على الرغم من شهرته الواسعة، لأنه من المطربين الذين لا مثيل لهم والذين حفروا اسماءهم من ذهب في عالم الاغنية الشعبية السورية.



المطرب ليون حقق جماهيرية واسعة في منطقة «وادي النضارة» بريف مدينة حمص خاصة، وعلى مستوى مدينة حمص عموما، وحتى خلال جولاته الفنية التي قام بها خارج سورية، عن بداياته يقول «عدت مع عائلتي من مدينة بيروت التي ولدت فيها إلى مدينة حمص في عام 1975، وأثناء مراحل الدراسة بدت ميولي نحو الموسيقى والغناء تظهر للمحيطين بي من عائلتي وزملائي، وبطبيعة الحال كان التأثر جليا بالأنماط الغنائية السائدة ضمن العائلة وخصيصا الطربية والشعبية أو ما يعرف بالجبلي منها، وعلى رأسها مدرسة الراحل وديع الصافي، وقد ساعدت بيئة قريتي الزويتينة الواقعة في جبال ريف حمص الغربي على تعميق ذلك الأثر بي».



وعن مرحلة البدايات مع تعلم أصول الموسيقى والغناء، يقول «كما ذكرت فإن لتشجيع العائلة الدور الأكبر في دخولي مجال الفن وخصوصا من الفنان زياد سلوم شقيق والدتي، وهو من المطربين المحليين المعروفين والذي وجهني نحو دراسة أصول الموسيقى و«الصولفيج»، وتم ذلك الأمر في سن الرابعة عشرة من خلال انتسابي للنادي الموسيقي الأكثر شهرة، وعراقة، ألا وهو نادي «دوحة الميماس» الذي كان ومازال ليومنا هذا ملتزما بتقديم الموسيقى والغناء الشرقيين، وكان لي شرف التلمذة حينها على يدي الفنان الراحل برهان صباغ عازف الفرقة ومطربها الأول، وما زلت أذكر ظهوري الأول على خشبة مسرح «قصر الثقافة» خلال المشاركة بأحد المهرجانات الموسيقية ووقوفي أمام الجمهور الحاشد الذي ملأ المسرح حينها، وتأديتي فرديا «صولو» لأغنية «بالفلا جمال ساري»، لقد كانت محطة مهمة أعطتني دفعا معنويا عاليا بمسيرتي الفنية اللاحقة».



ويضيف ليون: البيئة المحيطة لها الأثر الأهم على ما يؤديه المطرب وهذا ما جرى بالفعل لاحقا خلال حفلاتي الفنية التي بدأت أحييها في قرى منطقة «وادي النضارة» وجوارها، الأمر متعلق أيضا بذائقة الجمهور الحاضر فيها، ومع قدوم المغتربين في فترة فصل الصيف يفرض علي كمطرب تقديم ما يناسب ذائقة الحضور وبطبيعة الحال يكون نمط الغناء الطربي الشعبي والجبلي هو السائد في الحفلات الخاصة والعامة التي تقام في عموم المنطقة وحتى خارجها، وعلى مدار أكثر من عشرين عاما حافظت على تقديم الأغاني الشعبية والتراثية ذات النمط الطربي، في جميع الحفلات التي تواجدت فيها، وعززت ذلك في جولاتي الفنية التي قمت بها في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 2003 وفي دول أوروبا مثل السويد وهنغاريا أعوام 2003 و2005 على التوالي، كما حرصت على تسجيل اسمي ضمن قائمة أعضاء «نقابة الفنانين» بشكل رسمي وكان ذلك في 2011 كمطرب محترف بعد 6 سنوات على تسجيلي الأول فيها بصفة مطرب متمرن، وهذا مكنني من المشاركة في العديد من المهرجانات الفنية الرسمية كمهرجان «القلعة والوادي» أعوام 2010 و2012 و2020».



وعن دور الإعلام في دعم مسيرة الفنانين عموما ومسيرة روميو ليون بشكل خاص، قال «مثل الكثيرين من أبناء جيلي ومن سبقنا، فإن انتشار شهرتنا كمطربين جاءت بفعل ما قدمناه من أداء مباشر مع جمهورنا، وهذا هو التحدي الحقيقي لأي مطرب حسب رأيي وليس كما يحصل حاليا في ظل ما تقدمه وسائل التواصل الاجتماعي من سهولة الانتشار وما نلحظه من أعمال لا ترتقي إلى مستوى الفن الملتزم ساهمت تلك الوسائل بسهولة انتشارها، وبالنسبة لي حاولت خلال العامين الماضيين تقديم أعمال غنائية متميزة خاصة بي، وبعد نحو أكثر من 25 عاما على انطلاق مسيرتي كانت حصيلتها أربع أغنيات تعاونت فيها مع الفنان الملحن والموزع مراد الأشقر المقيم في الأرجنتين، أولها كانت في 2020 وحملت عنوان «بغار من حالي» وقد وضع كلماتها الدكتور المغترب والشاعر إياد قحوش وأشرف على تسجيلها في استديو زنوبيا الفنان فايز الشامي والمخرج طلحت مهرات، وبعد عام ظهر عملي الخاص الثاني بعنوان «حكم الهوى» وتلاه الثالث وعنوانه «فوق دللي»، وأما الأغنية الرابعة فكان عنوانها «قولوا مبروك» في سنة 2022».



يذكر ان المطرب السوري القدير روميو ليون من مواليد 1971 متزوج ولــديـــه ولدان.