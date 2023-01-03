عبد الحميد الخطيب



كثيرون يطرحون أغنيات «سينغل» من المطربين الشباب، لكن قلة منهم من يترك «بصمة» واضحة فيها إبداع حقيقي على مستوى الكلمات واللحن والتوزيع والصوت مع تقديم نوع من الموسيقى يتحدى المتغيرات التي تواجه الأغنية العربية الأصيلة.



وفي ظل المد الكبير من الأغنيات التي تحمل معاني غريبة لا نفهمها أحيانا وإيقاعات تُمحى من الذاكرة سريعا، يقدم لنا النجم علي كاكولي بالتزامن مع احتفالات رأس السنة أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل عنوان «عندك واتساب» بأسلوب مغاير، طربي، شبابي، مرض لجميع الأذواق، وهي من كلمات هاني صارو، ألحان أحمد زعيم، توزيع ووتريات شريف قاسم، إخراج الفيديو كليب مصطفى عامر، ويقول مطلعها: «وبدال ما تجيبي في سيرتي وتدعي عليا وتحتاري حيرتي إنتي عارفة المفروض.. ليه بس تقطعي فيا وألاقي الناس بتوصل ليا لا مامتش أنا موجود.. عندك واتساب عندك تلفون.. بيتي وعارفاه مش آخر الكون.. لو بينا عتاب.. خبطي عالباب.. هيكون في كلام.. ما أنا برضو تمام.. أنا عاقل مش مجنون».

علي كاكولي من خلال أغنيته الجديدة، التي طرحها منذ يومين عبر قناته على «يوتيوب»، يؤكد إمكاناته كمطرب له حضور مميز، وصاحب صوت طربي راق يصل الى الآذان والقلوب من دون «استئذان»، كما يثب أنه يسير على طريق مجموعة من المطربين أصحاب الحناجر المتميزة.



وهنا يجب أن نشير الى أن النجاح الجماهيري لأغنيات كاكولي كان حافزا له لمواصلة العطاء كمطرب، ويحسب له أنه طور نفسه سريعا، فكان النتاج مجموعة أعمال غنائية مميزة نالت إعجاب كل من سمعها مثل «عالهادي» و«مغروم» و«الحوبة» و«النفخة الكدابة» و«صعبة» وغيرها.



ورغم حديثنا عنه كمطرب أصبحت له «بصمة»، لا يمكن أن نغفل أنه ممثل موهوب يمتلك إمكانات كبيرة استطاع أن يوظفها بذكاء في مشاهد فيديو كليب أغنياته والتي يظهر فيها بشكل مختلف، وفي فيديو كليب «عندك واتساب» يقدم أداء مليئا بالشاعرية والرومانسية.