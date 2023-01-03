

القاهرة - خلود أبوالمجد



ردت الفنانة هنا الزاهد على الأخبار المتداولة حول اعتذارها عن عدم المشاركة في فيلم «تاج» من بطولة النجم تامر حسني، مشيرة إلى أنها لم تتلق عرضا من الأساس للمشاركة في العمل.



ونشرت هنا عبر خاصية القصص القصيرة المصورة الملحقة بحسابها الخاص في «إنستغرام» صورة أرفقتها بتعليق: «الأخبار اللي بتنزل عن اعتذاري عن فيلم تامر حسني الجديد غير صحيحة للأسف، أنا متعرضش علي الفيلم من الأساس، وكنت محظوظة إني اشتغلت في فيلم «بحبك» اللي خدت عليه لحد دلوقتي جائزتين».



يذكر أن هنا الزاهد انتهت أخيرا من تصوير كل مشاهدها في مسلسل «سيب وأنا أسيب» في بيروت، وتنتظر عرضه قريبا.