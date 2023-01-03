حظي الصربي نوفاك ديوكوفيتش بترحيب حار خلال مباراته الأولى في أستراليا بعد قرابة العام على ترحيله من البلاد، وذلك عندما شارك في منافسات الزوجي خلال دورة أديلايد التحضيرية.



لعب إلى جانب الكندي فاتشيك بوسبيسبل، في ظهور نادر للصربي في منافسات الزوجي، وخسرا أمام اختصاصي هذه الفئة البوسني توميسلاف بريكيتش والاكوادوري غونسالو إسكوبار 4-6،6-3،10-5 لكنهما استمتعا بدعم جماهيري كبير.



سافر ديوكوفيتش إلى ملبورن في يناير 2022 آملا بالدفاع عن لقبه والتتويج بالكأس العاشرة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

لكن تأشيرته ألغيت لعدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وبالتالي عدم امتثاله للقوانين المفروضة على الوافدين. احتجز في فندق يأوي اللاجئين قبل ترحيله من البلاد.



منع صاحب الـ 35 عاما من دخول أستراليا مرة أخرى قبل عودة السلطات عن هذا القرار في نوفمبر الفائت، وسيكون قادرا على المشاركة في أستراليا المفتوحة في وقت لاحق من هذا الشهر.



دخل أرض الملعب وسط هتافات المشجعين «نوفاك، نوفاك» وبقي لإمضاء التوقيعات والتقاط صور الـ «سيلفي» بعد المباراة.



.. ونادال وزفيريف يخسران للمرة الثانية توالياً



لم يبد الإسباني رافايل نادال، حامل لقب بطولة أستراليا المفتوحة لكرة التنس، أي قلق بعد أن خسر مباراته الفردية الثانية على التوالي في كأس يونايتد الجديدة للمنتخبات المختلطة والإعدادية.

وقال نادال بعد سقوطه أمام الأسترالي أليكس دي مينور في سيدني «بصراحة، لست منزعجا جدا أو سلبيا للغاية بشأن ما حدث.

كانت هناك فرصة حقيقية لخسارة هذه الأنواع من المباريات». وأضاف «ثمة مكان للتطوير.. أعتقد فعلا انني قادر على ذلك». خسر نادال ستة أشواط متتالية بعدما تقدم بمجموعة، ليتمكن دي مينور من قلب الطاولة والفوز 3-6، 6-1، و7-5.



وكان نادال خسر أمام البريطاني كاميرون نوري في المواجهة الأولى لبلاده ضمن المنافسات المختلطة، حيث خسرت إسبانيا على يد بريطانيا.



وتعرض الألماني ألكسندر زفيريف، العائد بعد غياب طويل بسبب الإصابة، لخسارة ثانية تواليا، بعد سقوطه أمام الأميركي تايلور فريتز.



وخسر المتوج مرتين في البطولة الختامية «ايه تي بي» بنتيجة 6-1، 6-4 في غضون 64 دقيقة فقط أمام المصنف التاسع عالميا.



وتأتي خسارة المصنف ثانيا سابقا على العالم والثاني عشر راهنا بعد سقوطه أمام التشيكي ييري ليهتشا.