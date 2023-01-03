يفتتح ريال مدريد مبارياته اليوم ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا بمواجهة غامضة أمام فريق كاسيرينيو من الدرجة الرابعة الذي تغلب في الدور الأول على قرطبة بثلاثية دون رد، ثم تجاوز في الدور الثاني جيرونا 2-1.



وسيفتقد ريال مدريد خدمات 3 لاعبين على الأقل خلال مواجهة كاسيرينيو، ووفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن الثلاثي تيبو كورتوا وداني كارفاخال وماريانو دياز، لم يشاركوا في التدريبات الجماعية.



وأشارت إلى أنه من المرجح أن يستبعدهم كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، بالإضافة إلى إجراء مداورة في التشكيلة الأساسية.



وقالت «ماركا» إن الإيطالي كارلو أنشيلوتي قد يدفع ببعض الشباب في المباراة وأبرزهم سيرجيو أريباس ولوكاس كانيزاريس.



وكان كريم بنزيما قد سجل هدفين خلال 6 دقائق ليقود ريال مدريد لتحقيق فوز صعب على مضيفه بلد الوليد (2-0)، في الجولة 15 من الدوري.



كما تقام 6 مباراة اليوم في ذات الدور، حيث يلتقي فالنسيا مع لانوسا، بينما يحل فياريال ضيفا على قرطاجنة، ويتواجه إسبانيول مع سلتا فيغو، ويلاقي التشي فريق أتلتيكو سيتة، كما يواجه خيتافي فريق ليفانتي، ويستضيف سبورتنغ خيخون نظيره رايو فايكانو.