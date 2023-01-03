ألحق لنس الوصيف بباريس سان جرمان المتصدر، أول خسارة له هذا الموسم في مختلف المسابقات بالفوز عليه 3-1 في المرحلة السابعة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم وقلص الفارق عنه الى 4 نقاط. ويملك سان جرمان 44 نقطة مقابل 40 للنس.

وسجل الپولندي برزيميسلو فرانكوفسكي (5) والبلجيكي لويس اوبندا (28) والكسيس كلود-موريس (47) أهداف لنس، وهوغو ايكيتيكي هدف سان جرمان الوحيد (8). وحافظ لنس على سجله المثالي على أرضه في الدوري هذا الموسم بعد ان حقق الفوز التاسع في 9 مبارياته خاضها في عقر داره.



في المقابل، تعود الخسارة الأخيرة لسان جرمان في الدوري إلى 20 مارس الماضي عندما سقط أمام موناكو بثلاثة نظيفة.



وكان سان جرمان دخل المباراة وسجله خاليا من الهزيمة في 23 مباراة (16 في الدوري و6 في دوري الأبطال وواحدة في كأس الأبطال) في جميع المسابقات وهو الوحيد الذي يملك هذا السجل في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، لكن لنس أوقف هذه السلسلة.



خاض فريق العاصمة الفرنسية المباراة في غياب نجمه البرازيلي نيمار الذي طرد في المباراة الأخيرة ضد ستراسبورغ قبل 4 أيام، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم مع منتخب بلاده قبل أسبوعين في قطر والذي سيعود خلال الساعات القليلة القادمة.



وحل بدلا منهما الإسباني كارولس سولير والمهاجم الشاب هوغو ايكيتيكي.



واقترب موناكو من المراكز الثلاثة الأولى بفوزه على ضيفه بريست 1-0.



والفوز هو الثاني تواليا لفريق الإمارة بعد عودة النشاط إثر انتهاء كأس العالم في قطر، فرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع متخلفا بفارق الأهداف عن مرسيليا الذي يحل ضيفا على مونبلييه.



وسقط ليون الطامح الى المشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل على أرضه بشكل مفاجئ أمام كليرمون فيران 0-1.