استضافت الجامعة الأسترالية «المؤتمر العلمي الدولي للتحول الرقمي في إدارة الأعمال: التحديات والفرص الجديدة» في حرمها، حيث نجح في جمع الباحثين والمتخصصين لتقديم ومناقشة أبحاثهم عن التحول الرقمي في مجال إدارة الأعمال.



وعقد المؤتمر برعاية الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي، وتم تنظيمه من قبل كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأسترالية بالاشتراك مع جامعة سنترال كوينزلاند ومعهد العلوم الاقتصادية في صربيا، بدعم ورعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وتم تنظيمه حضوريا وإلكترونيا، حيث ضم مشاركين من آسيا وأوروبا وأستراليا، و30 مقدما من 8 دول، حيث قدموا نتائج أبحاثهم وتبادلوا خبراتهم، ومن بين المتحدثين تضمن المؤتمر ثلاثة متحدثين رئيسيين، هم: أ.د.ستيفن كولبران، رئيس كلية القانون وعلم الجرائم والعدل في جامعة سنترال كوينزلاند، ود.ماركو رانكوفيتش، نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات وعضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمركز الإقليمي لمعالجة البطاقات في بنك رايفيسين الدولي، وأ.د.يوسف طلال، العميد التنفيذي للتعليم العالي والتقنيات الناشئة في طيران أستراليا في مدينة كوينزلاند وأستاذ مساعد في جامعة سنترال كوينزلاند.