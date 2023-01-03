نظم مركز التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية في الكويت الملتقى الأول لخريجي شهادة كامبريدج الدولية وحفل إطلاق برنامج شهادة كامبريدج الدولية في التعليم والتعلم والقيادة التعليمية باللغة العربية، وذلك بعد النجاح الذي حققته برامج شهادات كامبريدج الدولية في اللغة الانجليزية.



وعملا بشعار «التعلم مدى الحياة،» هدف المركز إلى توسيع نطاق الشهادات والمؤهلات الممنوحة للدارسين لتشمل جميع المعلمين والقادة الذين يسعون إلى أن يصبحوا معتمدين دوليا في مجال التعليم، وذلك من قبل العديد من الحكومات والهيئات التعليمية الخاصة التي تعتمد فيها اللغة العربية لغة أساسية للتدريس.



وحصلت هذه الدورات على الاعتماد الدولي كدليل على تميزها، كما تم تصميمها لمساعدة المعلمين والقادة لتحسين جودة أدائهم وتطوير مبادئ التدريس التي يعتمدونها في ممارساتهم، حيث تساعدهم على تطبيق الأفكار والطرق التدريسية الجديدة، وتوظيف مجموعة كبيرة من الاستراتيجيات التعليمية الفعالة التي تساهم في إلهام الأجيال المقبلة وتحسين فرصهم في المستقبل.



وأكدت رئيسة الجامعة د.روضة عواد، حرص الجامعة على نجاح الشراكات التي تعقدها مع الهيئات والجهات المعروفة دوليا، مشيرة إلى أن رؤية الكويت لعام 2035 تستلزم تطوير جودة التعليم والمؤهلات المهنية .