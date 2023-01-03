علامات بعضها يظهر على الجلد وتشير إلى مرحلة متقدمة من مرض الكبد الدهني



مرض الكبد الدهني هو مجموعة من الحالات التي يسببها تراكم الدهون في الكبد، والتي يمكن أن تتسبب في مضاعفات خطيرة إذا لم تتم معالجة أعراضها مبكرا. ولسوء الحظ، فإن قلة الأعراض تعني أن الكثير من الناس سيصابون بتلف الكبد على المدى الطويل. وأحيانا تكون الشعيرات الدموية المكسورة على سطح الجلد علامة على أن مرض الكبد قد أخذ منعطفا نحو الأسوأ.



وفي الواقع، لا تظهر أي أعراض على العديد من المصابين بتليف الكبد، ويبدو أنهم بصحة جيدة لسنوات، مع عدم ظهور أي أعراض على نحو ثلثهم على الإطلاق. ومع تدهور وظائف الكبد بشكل تدريجي، قد تظهر نتوءات صفراء أو خطوط حمراء صغيرة أو طفح جلدي على الجلد. والخطوط الحمراء الصغيرة على الجلد، عادة فوق مستوى الخصر، هي أعراض معروفة لمرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) من المرحلة الرابعة. وتتشكل الشعيرات الدموية عندما يتسبب تراكم الدهون في الكبد في تباطؤ تدفق الدم أو تجلطه، ما يؤثر على ضغط الدم. وفي بعض الأحيان يصاب الناس بطفح جلدي أحمر أو أرجواني من «نقاط صغيرة أو بقع أكبر» ناتجة عن نزيف من هذه الأوعية الدموية الصغيرة، بحسب msd manuals.



وتستمر الهيئة الصحية في القول: «إذا كانت وظيفة الكبد معطلة لفترة طويلة، فقد يشعر الناس بالحكة في كل مكان ويمكن أن تترسب نتوءات صفراء صغيرة من الدهون في الجلد أو الجفون». وقد يلاحظ الشخص أيضا تغيرات في شخصيته، ومشاكل في النوم مثل الأرق وفقدان الذاكرة والارتباك وصعوبة التركيز. ويوضح NHS Inform أن المصطلح الطبي لهذا هو اعتلال الدماغ، ويحدث عندما يبدأ الجسم في التأثير على السموم التي لا يستطيع الجسم إزالتها.



المصدر: «إكسبريس»