يدشـــن تلفزيــون المجلس في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم برنامج (أرشيف مجلس الأمة) لبث جلسات لمجلس الأمة تعرض للمرة الأولى للفصلين التشريعيين السابع والثامن.



ويبــث تلفزيــون المجلس التابع لقطاع الإعلام في الأمانة العامة لمجلس الأمة الجلسات التي لم يتم عرضها سابقا والمنعقدة قبل إقرار نقل الجلسات على التلفزيون عام 1999.



ويتضمن البث جلسات من الفصلين التشريعيين السابع والثامن خلال الفترة (مايو 1994 - فبراير 1999)، بإجمالي 233 جلسة، وعدد ساعات يصل إلى 979 ساعة، من بينها 74 جلسة من أدوار الانعقاد للفصل التشريعي السابع، و159 جلسة من أدوار الانعقاد للفصل التشريعي الثامن بإجمالي ساعات يصل إلى 979 ساعة.



ويمثل عرض تلك الجلسات توثيقا مهما لما تم من مناقشات داخل الجلسات وما نتج عنها من تشريعات وممارسات دستورية إبان فترة ما بعد الغزو العراقي الغاشم. وتأتي تلك الخطوة في إطار سعي تلفزيون المجلس إلى تحقيق أهدافه في نشر كل ما يتعلق بعمل مجلس الأمة ورفع مستوى الوعي البرلماني لدى الجمهور وإطلاعه على أعمال المجلس وتوثيق تاريخه.



يذكر ان أول بث لجلسات مجلس الأمة، بدأ في تاريخ 2/2/1999 على تلفزيون دولة الكويت، إعمالا لتعديل قانون اللائحة الداخلية بالسماح بنقل جلسات المجلس تلفزيونيا وإذاعيا.



ونظمت المادة 69 من قانون رقم 12 لسنة 1963 وتعديلاته بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة إجراءات بث الجلسات.