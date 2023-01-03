وجه النائب حمد العبيد 4 أسئلة إلى 4 وزراء هم كل من وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، بشأن ترسية مناقصة على شركة كمبيوتر، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، عن صحة وجود مناحل في مدارس بوزارة التربية، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، بشأن إجراءات الصندوق الكويتي للتنمية لدعم المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، عن ارتفاع أسعار حملات الحج



وجاء في سؤاله إلى وزيرة الأشغال ما يلي:



بشأن قرار موافقة مجلس إدارة الجهاز على ترسية المناقصة رقم (و.ك.م.53/2019/2020) على شركة كمبيوتر (داتا نتوركس) مع وزارة الكهرباء والماء، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما مدى صحة المذكور أعلاه؟ إذا كان الأمر صحيحا، فهل اتخذت الوزارة إجراءات بشأن هذه المناقصة؟ وهل أجري تحقيق؟



2- ما الأعمال التي نفذتها شركة كمبيوتر (داتا نتوركس) لوزارة الكهرباء؟



3- جميع البيانات الخاصة بالشركة بما فيها موقع المقر الرئيس للشركة.



4- هل وجه ديوان المحاسبة مخالفة أو ملاحظة بخصوص العقد المبرم مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة من كتاب الديوان والإجراءات المتخذة حيال ذلك.



وورد في سؤاله إلى وزير التربية ما يلي:



في شأن ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بوجود مناحل لإنتاج العسل في أكثر من مدرسة تابعة لوزارة التربية وفي جميع المناطق التعليمية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما صحة وجود مثل هذه المناحل بغرض الإنتاج والبيع؟



2- هل الإيرادات المحصلة تدخل ميزانية المدارس؟ وما السند القانوني لذلك؟ وهل تم الحصول على موافقات من الجهات المعنية؟ يرجى تزويدي بصورة من هذه الموافقات.



3- هل حدثت حالات لسع في المدارس التي توجد فيها مناحل؟



4- إذا كانت هذه المناحل موجودة بشكل مخالف وغير مصرح به، فما دور الوزارة في محاسبة المسؤول عن ذلك؟



وجاء في سؤاله إلى وزير الخارجية:



بشأن ما وصلني من معلومات عن أن إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تسعى إلى تخفيض مساهمة الصندوق في دعم المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وبخصوص مبالغ متسلمة كمكافأة لمهمات عمل ومكافآت نهاية الخدمة من دون أخذ الموافقات المطلوبة من جميع الجهات المعنية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما صحة ودقة المعلومات المذكورة سابقا؟



2- ما الإجراءات والخطوات العملية المتخذة لدعم المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟



3- أسماء ممثلي الصندوق الكويتي لدى مجالس إدارات جميع المؤسسات الإنمائية وكذلك الاستثمارية المالية.



4- هل توجد مبالغ متسلمة كمكافآت أو أي مستحقات مالية من ممثلي الصندوق في تلك المجالس؟ وهل تودع في حسابات الصندوق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيانها وذلك عن آخر 5 سنوات، وذلك طبقا لنص المادة (189) من قانون الشركات، وهل هناك أسس ومعايير واضحة لترشيح ممثلي الصندوق والتجديد لهم؟



5- صورة من المؤهلات الدراسية لمدير إدارة الاستثمار والمراقبين في الإدارة ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمراقبين في الإدارة.



6- المخالفات التي سجلها جهاز المراقبين الماليين على إدارة الصندوق عن آخر 5 سنوات.



7- كشف بالمهمات الرسمية للصندوق يوضح فيه الآتي: أسماء الموظفين الموفدين وعدد أيام المهمة والمبالغ المتسلمة عن هذه المهمات للسنوات المالية 2019/2018 ، 2018/2017 2022/2021.



8- قيمـــة رواتــب ومكافآت نهاية الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية في الصندوق، وإقــرار الموافقة من مجلس الإدارة لتحديد رواتبهم وكذلك مكافآت نهاية الخدمة، ومن القياديين السابقين الذين صرف لهم؟ وهل توجد موافقة من الجهات المعنية كديوان الخدمة المدنية على القرارات الخاصة بتحديد رواتب القياديين؟



9- أسماء القانونيين المعينين في الصندوق وصورة من قرارات تعيينهم والإعلانات الخاصة بالتعيين منذ سنة 2017 حتى سنة 2022، وتزويدي بضوابط وشروط التعيين في هذه الإعلانات عن كل سنة.



ونص سؤاله إلى وزير الأوقاف على ما يلي:



لوحظ في السنوات الماضية ارتفاع أسعار حملات الحج ما تسبب في إرباك ميزانية الأسرة، وصعب على المواطنين أداء فريضة الحج، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما دور الوزارة في ضبط ارتفاع أسعار حملات الحج؟



2- هل توجد دراسة أعدتها الوزارة حول ارتفاع الأسعار؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة منها.



3- هل توجد قوانين أو قرارات أو لوائح منظمة للحملات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بها، وهل هي مطبقة؟