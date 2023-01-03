ما التسلسل الوظيفي لجميع أعضاء هيئة التدريس شاملاً ترقياتهم في الكلية وأبحاثهم العلمية والقانونية المقدمة؟



وجه النائب أ. د.حمد المطر سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، بشأن طبيعة الدراسة في كلية الدراسات التجارية - قسم القانون - والمؤهل الذي يحصل عليه الخريج، ونص السؤال على ما يلي:



أنشئت الهيئة العامة للتعليــــم التطبيقــي والتدريب بموجب القانون رقم 63 لسنة 1982، وقد حدد المشرع غرض الهيئة بشكل واضح في المادة الثانية من القانون المذكور والتي نصت على أن: «غرض الهيئة هو توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية بما يكفل مواجهة القصور في القوى العاملة الفنية الوطنية وتلبية احتياجات التنمية في البلاد».



وبالنظر إلى وجود قسم القانون التابع لكلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- طبيعة الدراسة في كلية الدراسات التجارية - قسم القانون - والمؤهل الذي يحصل عليه الخريج.



2- الأعداد السنوية لخريجي هذا التخصص سنويا لآخر عشر سنوات.



3- مدى حاجة سوق العمل الحالية والمستقبلية إلى هذا التخصص.



4- عــــدد أعضــاء هيئة التدريس في كلية الدراسات التجارية - قسم القانون-.



5- السيرة الذاتية لكل من أعضاء هيئة التدريس في كلية الدراسات التجارية - قسم القانون-، تشمل سنة الحصول على المؤهل الجامعي والمؤهلات ما بعد الجامعية ومعدلاتهم الدراسية والجامعات التي أتموا دراستهم فيها.



6- محاضر اللجان لتعيين جميع أعضاء هيئة التدريس في كلية الدراسات التجارية - قسم القانون - بالكامل.



7- التسلسل الوظيفي لجميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم شاملا ترقياتهم في الكلية.



8- الأبحاث العلمية والقانونية التي تقدم بها أو شارك فيها أعضاء القسم طوال مدة خدمتهم.