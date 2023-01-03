أحمد مغربي



للمرة الأولى على مستوى القطاع النفطي، تعمل شركة نفط الكويت على ادخال تقنية توربينات طاقة الرياح لتوليد الكهرباء، وذلك في خطوة للحد من استخدام الكهرباء في مواقع الحقول والآبار التابعة للشركة.



وتفصيليا، علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان «نفط الكويت» تعمل حاليا على ادخال توربينات الرياح كمشروع تجريبي، حيث دعت 5 شركات عالمية لتقديم عروضها للمشروع التجريبي، والذي على أساسه ستقرر الشركة المضي قدما في مشاريع أكبر في مختلف الأماكن المحددة من قبل الجهات المختصة سواء في الشركة او معهد الكويت للأبحاث العلمية.



والشركات العالمية التي تمت دعوتها للمشاركة هي: شركة Elecnor الاسبانية، شركة VENSYS ENERGY AG الالمانية، شركة VESTAS MEDITERRANEAN، وشركة POWER CONSTRUCTION CORPORATION الصينية واخيرا شركة ENO ENERGY.



وقالت المصادر إن مشروع توربينات الرياح سيكون في البداية تجريبيا، وعبارة عن توربين واحد، وبارتفاع يقدر بأكثر من 50 مترا تقريبا، وبإنتاجية تتراوح بين 3.4 و3.6 ميغاواط، وسيجري توصيل تلك الكهرباء إلى إحدى المحطات الفرعية في حقل الرتقة.



وذكرت ان «نفط الكويت» ستقوم بعمل جولة تعريفية للشركات المؤهلة الى موقع المشروع في تاريخ 11 يناير الجاري، حيث من المقرر ان يتم اغلاق الممارسة في تاريخ 30 يناير الجاري.