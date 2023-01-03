تظهر التقييمات والبيانات الرقمية في عالم ميتافيرس، في نهاية العام 2022، أن هذا المفهوم لايزال بعيدا بالنسبة للكثيرين رغم مواصلة مؤيديه المراهنة على مستقبله المحتمل.



لكن هذا العالم المرتبط بشكل وثيق بالعملات الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال (أن أف تي)، اقتفى أثر انفجار هذه الفقاعة، ويظهر ذلك من خلال تراجع أسهم الشركات التي تحولت نحو هذه التكنولوجيا.



ووفق البيانات الصادرة عن ميتا، يتبين انخفاض بنسبة 25% في سعر سهم الشركة بعد نتائج الربع الثالث الضعيفة في أكتوبر 2022، وانخفض دخل الشركة، التي سرحت 11 ألف عامل في نوفمبر 2022 ضمن خطة إعادة الهيكلة، من 7.5 مليارات دولار في الربع الأول من العام الحالي 2022، إلى 4.4 مليارات دولار في الربع الثالث من السنة عينها، بحسب بيانات فرانس برس، وذلك رغم استثمار الشركة بمبلغ 36 مليار دولار في قسمها الرئيسي لميتافيرس، المسمى مختبرات الواقع الافتراضي منذ عام 2019.



ويبين تحليل نشر مؤخرا أن حجم السوق في عالم ميتافيرس ارتفع من 51.7 مليار دولار خلال العام 2021، إلى 68.5 مليار خلال 2022، أي ان حجم سوق ميتافيرس ارتفع 16.8 مليار دولار خلال عام واحد.



ويسيطر على عالم ميتافيرس سوق الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي، فالأول يحظى على 46% من حجم العالم الافتراضي، والثاني على 20%، فيما النسبة المتبقية يتقاسمها تطبيقات أخرى، والمؤتمرات، والتسوق عبر الانترنت، وإنشاء المحتوى.



ووفق البيانات فمن المرتقب أن يواصل حجم السوق العالمي لميتافيرس ارتفاعه خلال السنوات المقبلة، وصولا إلى 570 مليار دولار خلال 2028 و850 مليار دولار خلال 2029، و1.3 تريليون دولار في 2030.



وميتافيرس هو نظريا مستقبل الإنترنت في عالم افتراض ثلاثي الأبعاد، فيه يتمكن الناس من التفاعل مع بعضهم كأفاتار غير موجود بعد، وإلى أن المصطلح لا يدل على نوع محدد من التكنولوجيا، بل إلى كيفية التفاعل معه.



والمعاملات في عالم ميتافيرس تحصل بالعملات الرقمية التي شهدت انهيارا كبيرا خلال العام 2022، خاصة في الفترة الممتدة بين مايو ويونيو، ويرتبط هذا العالم أيضا بالرموز غير القابلة للاستبدال التي يشتريها الأفراد فيه من أراض وملابس، وغيرها العديد، والـ«ان اف تي» ابتلعت في أقل من عام ما يزيد على الـ 8 مليارات دولار.