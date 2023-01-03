أكد رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم حيدر عوفي، أن بلاده تطمح إلى تقديم الأفضل في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 25) من جميع النواحي والعمل كمنظومة متكاملة تضم جميع القطاعات الرياضية والثقافية والسياسية بغية إنجاح البطولة بغض النظر عن المنتخب الذي سيتوج باللقب.



وقال عوفي - في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إن الهدف الأساسي من البطولة هو إعادة اللحمة الاجتماعية بين أبناء الخليج العربي، مؤكدا أن الرياضة أصبحت من أهم الفعاليات التي تدرج في عمل الدول والمؤسسات في العالم باعتبارها واحدة من وسائل نقل الثقافات والحضارات من خلال إقامة البطولات والمنافسات، و«هذا ما شهدناه في تنظيم قطر لكأس العالم 2022».



وأشار إلى أن إقامة البطولة في البصرة بادرة موفقة لرفع الحصار الرياضي عن باقي ملاعب العراق، مضيفا أن اتحاد كأس الخليج العربي قرر تكليفه ليكون أحد المراقبين الخليجيين الثمانية، حيث تم اختيار مراقب من كل دولة من الدول الثمانية المشاركة، ومن المتوقع أن يصل وفد المراقبين اليوم، وستتم إقامة اجتماع تنوط به مهام المباريات للمراقبين.