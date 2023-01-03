الدوحة - فريد عبدالباقي



يختتم المنتخب القطري تحضيراته اليوم على ملاعب أكاديمية أسباير، قبل السفر إلى البصرة غدا استعدادا لمواجهة منتخبنا الوطني «الأزرق»، ببطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25» على ستاد الميناء الأولمبي يوم 7 الجاري، ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي الإمارات، والبحرين، وتنطلق مباريات البطولة باللقاء الافتتاحي يوم 6 يناير بين منتخبي العراق «المستضيف» وسلطنة عمان ضمن منافسات المجموعة الأولى، على ستاد البصرة الدولي.



وكثف المدرب البرتغالي برونو ميغيل بينيرو الحصص التدريبية، للوصول إلى درجة الجاهزية المطلوبة، من جميع النواحي البدنية والفنية، بهدف المنافسة على اللقب الخليجي.

وكانت القائمة التي أعلنها المدرب البرتغالي قد ضمت 27 لاعبا وهم: مشعل برشم، ويوسف عبدالله، وطارق سلمان، وعبدالله اليزيدي، وفيصل محمد، ومصطفى مشعل، ومحمد وعد، ويوسف عبدالرزاق، وهاشم علي، وسالم الهاجري، وعلي أسد «السد»، وإسماعيل محمد، وشهاب الليثي، ومحمد عماد، ودياب هارون، وعاصم مادبو، ومحمد مونتاري، وعبدالرحمن فهمي، «الدحيل»، ونايف الحضرمي، وتميم منصور «الريان»، وهمام الأمين وعمرو سراج، وأحمد علاء «الغرافة»، وأحمد فاضل وخالد منير وحازم أحمد «الوكرة»، ومحمود أبو ندى وجاسم جابر «العربي».



إلى ذلك، اختار الاتحاد الخليجي لكرة القدم الحكمين القطريين عبدالله المري وسلمان الفلاحي لإدارة مباريات ضمن «خليجي 25»، وقد استجاب الاتحاد القطري لمطالب عدد من الأندية القطرية بتأجيل عدد من مباريات الدوري خلال الجولات المقبلة، وذلك بعد التنسيق مع الأندية بسبب ارتباط بعض اللاعبين مع منتخباتهم المشاركة في بطولة «خليجي 25».



وكشفت مؤسسة دوري نجوم قطر عن برنامج الجولة الثامنة التي تقام منافساتها يومي الأربعاء والخميس المقبلين، فيما تقام منافسات الجولة التاسعة يومي 11 و12 الجاري، والجولة العاشرة يومي 17 و18 من الشهر نفسه.