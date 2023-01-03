يقدم النصر السعودي نجمه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو مساء اليوم إلى جماهيره في ملعبه بعد ساعات من وصوله إلى الرياض. ووصل رونالدو وعائلته وطاقمه الإعلامي والفني في وقت متأخر من مساء أمس إلى الرياض، حسبما قال الوليد المهيدب المتحدث باسم النصر. وأكد أن النصر سيقدم رونالدو مساء اليوم على ملعب مرسول بارك بالرياض. وأعلن النادي الجمعة الماضي تعاقده مع اللاعب الحائز الكرة الذهبية 5 مرات في صفقة تاريخية.



وقال مسؤول آخر بنادي النصر إن رونالدو سيصل على متن طائرة خاصة. وأوضح أن النادي سيفتح أبواب ملعبه الذي يتسع لأكثر من 25 ألف مشجع أمام الجماهير بدءا من الخامسة مساء بتوقيت الرياض على أن يتم تقديم رونالدو في السابعة مساء.



وقبل مراسم التقديم، يعقد رونالدو مؤتمرا صحافيا رفقة رئيس النصر مسلي آل معمر في الملعب نفسه.



واعتبر النصر، بطل الدوري 9 مرات آخرها في 2019، «هذه الصفقة أكثر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد». وكتب النادي في بيان إعلان توقيع رونالدو «هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم، وبوجوده في النصر سنمضي قدما لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية وللأجيال القادمة».