عبدالعزيز جاسم



وسط مؤازرة من الجماهير ورابطة مشجعي الأزرق، خاض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريبه قبل الأخير على ستاد جابر الدولي أمس، استعدادا للمشاركة في بطولة «خليجي 25»، على أن يخوض تدريبه الأخير اليوم قبل المغادرة إلى البصرة غدا.

وسيفتتح الأزرق مبارياته بالبطولة أمام قطر السبت المقبل ضمن منافسات المجموعة الثانية التي يتواجد فيها منتخبا الإمارات والبحرين أيضا. وغاب عن التدريبات المدافع حسن حمدان لوفاة عمه.



وكان مدرب منتخبنا البرتغالي روي بينتو قد أعلن قائمة الـ23 لاعبا التي ستشارك في البطولة، حيث تم استبعاد حمد حربي وعبدالعزيز مروي ويعقوب الطراروة وعبدالعزيز وادي، واستدعى مدافع كاظمة محمد خالد الذي انتظم بالتدريبات الجماعية أمس.



وجاءت القائمة كالتالي: ضاري العتيبي، بدر الصعنون، سلمان عبدالغفور، حمد القلاف، مشاري غنام، بدر جمال، سلطان العنزي، حسن حمدان، محمد خالد، خالد إبراهيم، محمد باجية، فيصل زايد، فهد الهاجري، عبدالله غانم الفهد، بدر طارق، علي خلف، مهدي دشتي، فواز عايض، أحمد الظفيري، مبارك الفنيني، عيد الرشيدي، إبراهيم كميل، وشبيب الخالدي.



وحرص رئيس اتحاد الكرة عبدالله الشاهين على زيارة التدريبات والشد من أزر اللاعبين، وقال في تصريح لوسائل الإعلام ان المشاركة تعتبر مهمة لزعيم البطولة ونتمنى أن يظهر بالشكل المتوقع منه، مشيرا إلى أن الأزرق لديه برنامج طويل وهذا الإعداد يعتبر جزءا من خطة العمل فنحن لدينا فريق شاب وهناك ما يقارب 17 لاعبا يشاركون لأول مرة في بطولة الخليج، لافتا إلى أن عام 2023 يعتبر ثقيلا جدا ومليئا بالأحداث سواء للأزرق أو الأولمبي، لذلك يجب أن نستفيد من البطولة بالشكل المطلوب.



وأضاف ان الإعداد كان متواضعا ولم يكن وفق طموحنا بسبب المسابقات المحلية كما لم تكن هناك مباريات كبيرة، حتى ان الملعب الرئيسي لستاد جابر لم نتدرب عليه سوى أمس، موضحا أن الأزرق سيغادر إلى البصرة بإرث تاريخي وسنقدم مستوى يليق باسم الكرة الكويتية، متمنيا دعم الأزرق سواء من الجماهير أو الإعلاميين ونشكر شركة زين التي ساهمت بإرسال الجماهير لمساندة الأزرق.



من جهته، أكد مدير المنتخب عبدالرحمن الموسى أن الأزرق جاهز بشكل جيد ولا توجد إصابات، والقائمة التي وقع عليها الاختيار متوافقة مع فكر المدرب.



وعن استبعاد المهاجمين الطراروة ومروي، قال ان رؤية المدرب لا تعتمد على المركزية حيث يستطيع الاستعانة بفيصل زايد وابراهيم كميل، وسبق ان قام بتجربتهما وهو من يستطيع توظيفهما بالشكل المطلوب، مبينا أن المدرب لديه فكر جريء ويريد تقديم كرة جميلة، لذلك لا يوجد أي تخوف. وعن غياب بدر المطوع، قال انه نجم كبير لكن هذه رؤية المدرب ببناء لاعبين شباب.