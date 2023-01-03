أسامة أبوالسعود



تقدم راعي الكاتدرائية المرقسية في الكويت القمص بيجول الأنبا بيشوي بخالص التهاني بمناسبة العام الميلادي إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وإلى الكويت وأهلها والمقيمين فيها، متمنيا لقيادة الكويت وحكومتها وشعبها كل الخير والرفاه.



وقال القمص بيجول في تصريح صحافي: أود أن أنقل تحيات قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني، ونيافة الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكويت والشرق الأدنى، وتمنياتهما أن يكون العام الجديد عاما سعيدا على الكويت وعلى بلداننا العربية وكل البشرية، وأن يعم فيه السلام كل المناطق وأن يشهد تقدما واضحا في التنمية حتى ينعم الإنسان في كل مكان بالكفاية والسعادة.



وشدد على ضرورة تذكر ما واجه العالم خلال الأعوام السابقة من تداعيات سببها وباء كورونا وأن نقارن ذلك بحركية الحياة في الوقت الحالي فنعرف كم صنع الله بنا من فضل وحماية ونشكره دون انقطاع على نعمه ورحمته، لأنه ليس هناك عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر.



وأضاف: نشكر الله أيضا من أجل الحكمة التي يتحلى بها قادة الكويت في قيادة سفينة البلاد وتحقيق التآلف العربي، ونشكره على روح التسامح والمودة التي تسود المجتمع وعلى ما يجده كل إنسان على هذه الأرض الطيبة من رعاية وعناية على كل المستويات، وأن الله يبارك الكويت وقيادتها وشعبها للروح الإنسانية التي تسودها.



من جهة أخرى، أشار بيجول إلى أن الكاتدرائية المرقسية ستقيم قداس عيد الميلاد المجيد مساء يوم الجمعة وتستقبل الضيوف المهنئين بحضور جانب من القداس مساء الجمعة 6 يناير في الساعة التاسعة مساء، وصباح يوم السبت 7 يناير من الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا.