قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي مساء أول من أمس إن الوزارة تعمل من أجل تحقيق الرضا التام للمسنين النزلاء في دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة.



جاء ذلك في بيان لـ «الشؤون» عقب زيارة تفقدية قامت بها البغلي لتهنئة النزلاء بحلول السنة الميلادية الجديدة والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم بأهمية القيام بكل الجهود من أجل تحقيق الهدف المنشود.



وطالبت خلال اجتماعها مع مسؤولي دور الرعاية على هامش جولتها التفقدية بضرورة بذل أقصى ما يمكن من جهود من أجل تحسين الخدمات المقدمة لجميع النزلاء، مشددة على أهمية الحرص على تطوير تلك الخدمات بما يحقق رضا النزلاء التام ويلبي جميع متطلباتهم.



واستمعت خلال جولتها إلى مطالب ورغبات نزلاء الوحدة بهدف تطوير الخدمات المقدمة لهم وتحسينها وتنويعها، ثم قدمت لهم في ختام زيارتها مجموعة من الهدايا الرمزية بهذه المناسبة.



واشتملت الجولة التفقدية أيضا على زيارة لدور الحضانة العائلية، حيث التقت الأطفال المحتضنين فيها وقدمت لهم مجموعة أخرى من الهدايا بمناسبة حلول السنة الجديدة.