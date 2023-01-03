تعرضت روسيا لضربة ميدانية موجعة بعد سقوط العشرات من جنودها في ضربة أوكرانية على مركز تجنيد.



وفي أكبر حصيلة تعترف بها، قالت وزارة الدفاع الروسية ان 63 جنديا روسيا على الأقل قتلوا في الضربة على مدينة ماكيفكا في شرق أوكرانيا، فيما أشارت السلطات الأوكرانية إلى حصيلة أعلى بكثير. ونقلت «رويترز» أن مسؤولين روسا أصيبوا بحالة من الصدمة بعد ورود تقارير تفيد بمقتل أعداد كبيرة من القوات الروسية في غارة على مهجع كانوا يقيمون فيه في أوكرانيا إلى جانب مستودع للذخيرة.



وقالت كييف، ومدونون قوميون روس، إن مئات الجنود لقوا مصرعهم في الهجوم، وأفاد مسؤولون عينتهم روسيا بوقوع خسائر كبيرة في الأرواح، دون ذكر عدد معين.



وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن «أربعة صواريخ» ضربت «مركز انتشار مؤقت» للجيش الروسي في مدينة ماكيفكا، الواقعة شرق دونيتسك التي تحتلها القوات الروسية.



وتحدثت تقارير عن ان الضربة تمت بعد أن سمح «استخدام الجنود الذين وصلوا للتو هواتفهم المحمولة بكثافة» للجيش الأوكراني بتحديد موقعهم الجغرافي، على ما اوضح مصدر فضل عدم الكشف عن هويته في السلطات الانفصالية في دونيتسك امس لوكالة الانباء الروسية تاس.



وفي المقابل، واصلت موسكو حرب الطائرات المسيرة التي تشنها على أوكرانيا مركزة على العاصمة كييف التي أمضى سكانها ثالث لياليهم في الملاجئ. ورغم ذلك، أعلنت أوكرانيا انها أسقطت جميع المسيرات التي أطلقتها روسيا في موجة من الهجمات غير المسبوقة على العاصمة.



وأعلنت السلطات حالة التأهب لعدة ساعات، وطالبت سكان كييف بالبقاء في الملاجئ. وقال مسؤول الإدارة العسكرية الإقليمية الأوكراني أوليكسي كوليبا إن «الروس أطلقوا عدة أسراب من المسيرات من طراز «شاهد» الإيرانية الصنع»، موضحا أن الضربات كانت تستهدف «بنى تحتية أساسية»، وأعلنت شركة الكهرباء الأوكرانية الخاصة (دتيك) انقطاعا في التيار.



وشنت روسيا في بداية العام الجديد هجمات ليلية على عدد من المدن الأوكرانية، من بينها كييف، على بعد مئات الكيلومترات من خطوط المواجهة. ويمثل هذا تغييرا في تكتيكات روسيا التي دأبت في الشهور الأخيرة على عدم شن هجمات متتالية إلا بعد مضي أسبوع تقريبا.



وبعد ان اعلنت كييف اسقاط جميع الطائرات المسيرة ايرانية الصنع التي اطلقتها روسيا قالت إن التكتيك الجديد لموسكو يدل على إحباطها في الوقت الذي تتحسن قدرة أوكرانيا على الدفاع عن مجالها الجوي.



وقال كبير موظفي الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك على تطبيق المراسلة تيليغرام إن روسيا كانت تحاول تدمير البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا منذ شهور لكنها فشلت مع تحسين أوكرانيا قدرتها الدفاعية. وأضاف «إنهم الآن يبحثون عن طرق ومحاولات جديدة لضربنا بطريقة ما، لكن تكتيكاتهم الإرهابية لن تفلح. ستتحول سماؤنا إلى درع».



وفي الاثناء، دعا الأمين العام لحلف شمال الاطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ، امس، إلى الاستعداد لصراع طويل الأمد في أوكرانيا، بينما واصلت روسيا استهداف البنية التحتية لكييف بالطائرات، ما استدعى اعلان حال التأهب. واضاف ستولتنبرغ في مقابلة صحافية، ان روسيا لا تنوي التخلي عن أهدافها في أوكرانيا، وان الدلائل تشير إلى أن موسكو تستعد لشن هجوم بري جديد واسع النطاق.



وشدد الأمين العام لحلف الناتو على أن شروط اتفاق تسوية النزاع ستعتمد على الوضع في ساحة المعركة، مؤكدا ضرورة مواصلة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا من أجل إقناع روسيا بالجلوس على طاولة المفاوضات والاعتراف بأوكرانيا كدولة أوروبية مستقلة وذات سيادة.



في المقابل، أعلن الفريق سيرغي كوبيلاش قائد الطيران بعيد المدى في القوات الجوية والفضائية الروسية، أن الطائرات الحاملة للصواريخ الاستراتيجية، ستشارك في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في عام 2023.