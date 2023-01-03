أظهرت بيانات أصدرتها وزارة المالية ارتفاع مبيعات بطاقات اليانصيب في الصين بنسبة 56.6% عن العام الأسبق، لتصل إلى 51.84 مليار يوان (حوالي 7.44 مليارات دولار أميركي) في نوفمبر، مدفوعة بالمبيعات القوية لبطاقات اليانصيب الرياضي.



وبحسب الوزارة، قفزت مبيعات بطاقات اليانصيب المبيعة لدعم الصناعة الرياضية بنسبة 94.6% على أساس سنوي إلى قرابة 38.77 مليار يوان، مع افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في أواخر نوفمبر الماضي.



وبلغت مبيعات بطاقات اليانصيب لدعم نظام الرعاية الاجتماعية 13.08 مليار يوان الشهر الماضي، بانخفاض 0.8% عن العام الأسبق.



وفي الشهور الـ11 الأولى من عام 2022، بلغت مبيعات بطاقات اليانصيب في الصين 362.8 مليار يوان، بزيادة 6.4% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وفقا للبيانات.



وبحسب قواعد إدارة اليانصيب في الصين، تستخدم الأموال الممولة من مبيعات البطاقات للنفقات الإدارية ومشروعات الرفاه العام وجوائز اليانصيب.