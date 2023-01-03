أحمد مغربي



كشفت بيانات، حصلت عليها «الأنباء»، عن أن حركة الطيران في مطار الكويت الدولي خلال العام الماضي شهدت زيادة مطردة تزامنا مع فتح الأجواء وتشغيل كل الرحلات بعد انحسار وباء كورونا، وفي هذا الصدد، قفزت مبيعات الكويت من وقود الطائرات بنحو 3 مرات لتبلغ 100.7 مليون دينار مقارنة بمبيعات بلغت 27.2 مليون دينار خلال السنة المالية السابقة، أي بزيادة بلغت 270%.



وأظهرت البيانات أن شركة كافكو المسؤولة عن تزويد الطائرات بالوقود في مطار الكويت بلغت مبيعاتها 545 مليون ليتر من وقود الطائرات خلال السنة المالية 2021/2022 مقارنة بنحو 248 مليون ليتر للعام المالي 2020/2021 بما يعادل 120% زيادة، وتم خلال العام الماضي تزويد 27.7 ألف طائرة مقابل 11.8 ألف طائرة خلال العام السابق بزيادة بلغت 135%.