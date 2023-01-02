عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بما يلي:



عبر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في مستهل الاجتماع باسمه وباسم أخواته وإخوانه الوزراء عن عميق الارتياح والسرور لعودة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، إلى أرض الوطن بعد إجراء الفحوصات الطبية المعتادة في جمهورية إيطاليا الصديقة والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح، سائلا المولى العلي القدير أن يديم على سموه الصحة والعافية والعمر المديد.



وأحاط وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني مجلس الوزراء علما بشأن انطلاق القمر الاصطناعي الكويتي الأول (كويت سات 1) على متن صاروخ فضائي من منصة Space X بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية اليوم الثلاثاء.



ويأتي هذا المشروع، الذي تم إعداده من قبل أقسام علمية في كلية العلوم وكلية الهندسة بجامعة الكويت والذي حظي بدعم كلي من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية، بعد عمل دؤوب استمر ثلاث سنوات من قبل فريق كويتي يبلغ عدده 45 شابا وشابة اكتسبوا من خلاله مختلف الخبرات التدريبية لهذا المشروع.



وأشاد مجلس الوزراء بتطلعات أبناء الكويت المشاركين في هذا المشروع الوطني الذين وضعوا رسميا أول بصمة كويتية في الفضاء وأن هذه المرحلة المحورية في سجل الكويت الفضائي جاءت بتخطيط محكم ورؤية وطنية سديدة اعتمدت على العمل المؤسسي لتجهيز كوادر بشرية كويتية تكون نواة العمل الفضائي الكويتي في المستقبل، وقد عبر المجلس عن فخره واعتزازه بجهود أبنائه المخلصين، مؤكدا دعمه لكل الجهود المخلصة التي تساهم في رفعة وتقدم الوطن الغالي.



وناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة التعليمية والصحية والشباب الوزارية بشأن الدراسة المعدة من قبل الفريق الفني لوزير التربية بهدف إصلاح التعليم العام، وقرر المجلس تكليف وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ ما يراه مناسبا ومحققا للصالح العام بشأن الدراسة المعدة من قبل الفريق بهدف إصلاح التعليم العام.



ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. وفي هذا الصدد، أعرب مجلس الوزراء عن تعاطف الكويت مع الولايات المتحدة الأميركية الصديقة جراء العاصفة الثلجية التي ضربت عدد من الولايات مؤخرا والتي أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين.



كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزا أمنيا في مدينة الإسماعيلية في جمهورية مصر العربية الشقيقة والذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من العناصر الأمنية، مشددا على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب، ومؤكدا وقوفها وتضامنها مع الشقيقة مصر إزاء هذا العمل الإرهابي، معربا عن خالص تعازي وصادق مواساة الكويت لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا ولأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.