

دارين العلي



أعلنت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء أن الوزارة ستقوم بصرف قيمة الترشيد ضمن برنامج «حافز» للعام الماضي في حسابات المستهلكين المرشدين خلال الأسبوع المقبل. وكشفت عن أن قيمة الحافز خلال العام الماضي وصلت إلى 50 ألف دينار سيتم إيداعها كأرصدة في حسابات المستهلكين الخاصة بالكهرباء والماء نظير ترشيد الطاقة والمياه. ولفتت المصادر إلى ارتفاع الإقبال من قبل المستهلكين على الاشتراك في برنامج ترشيد الاستهلاك «حافز»، موضحة أن عدد المشتركين في البرنامج مع نهاية عام 2022 تخطى الـ 3 آلاف مشترك ممن تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها الوزارة. وأوضحت أن تلك الأرصدة يتم خصمها من حسابات الاستهلاك للمرشد، الأمر الذي يساهم في خفض نسب الاستهلاك وتقليل الضغط على الشبكة وفي الوقت نفسه التوفير على ميزانية الدولة وجيب المواطن.