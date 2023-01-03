القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن



وافق مجلس النواب برئاسة المستشار د.حنفي جبالي بصورة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «أيوك برودكشن بي في»، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية.



كان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة في 17 أكتوبر 2022 مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «أيوك برودكشن بي في»، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.



وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي:



٭ المادة الأولى: يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «أيوك برودكشن بي في»، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.



٭ المادة الثانية: تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.



كما وافق المجلس، بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.



ويهدف مشروع القانون إلى استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء محور «السخنة/ الدخيلة» اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير الموانئ المصرية لتصبح مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، عن طريق استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط.



كما يهدف إلى ضخ استثمارات جديدة إلى السوق الوطني ورفع معدلات نمو الاقتصاد المصري وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي خلال إحداث نقلة نوعية في الإيرادات المتوقعة، حيث إن المتوقع من هذا المشروع يقارب 5 مليارات دولار خلال مدة التعاقد، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت.



وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي:



٭ المادة الأولى: منح التزم بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة لشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات «تحت التأسيس» شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة «شركة المشروع»، والمؤسسة من مجموعة شركات «هاتشيسون بورتس سخنة ـ ريد سى كونتينر تيرمينالز أوفرسيز ـ سى. أم. إيه. تيرمينالز»، المنبثقة من التحالف «هاتشيسون بورت هولدينغ ليمتد ـ سى. أم. إيه تيرمنالز إس. إيه. إس ـ كوسكو شيبينغ بورتس ليمتد»، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقة.



٭ المادة الثانية: تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون 30 عاما تبدأ من من تاريخ تسلّم الأرض من مانح الالتزام.