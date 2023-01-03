رفعت الحكومة السورية رسوم الحصول على جواز سفر فوري «مستعجل» من داخل سورية، إلى أكثر من الضعف، بعد نحو خمسة أشهر من رفع مماثل، ففي سبتمبر الماضي، رفعت وزارة الداخلية رسوم استخراج جواز السفر «الفوري داخليا» من 300 ألف إلى 500 ألف ليرة.



ونقلت إذاعة «المدينة إف إم» المقربة من الحكم عن مصدر خاص قوله، إن «رسوم جواز السفر الفوري رفعت إلى مليون وخمسة آلاف ليرة سورية»، دون ذكر تفاصيل أخرى.



يأتي ذلك بعد أيام من توقف منح جوازات السفر في سورية وعدة سفارات، حيث فوجئ عدد من المواطنين المقدمين أوراقهم للحصول على جواز السفر العادي داخل سورية، بتأجيل دورهم المحدد إلى عام 2023 دون تبيان الأسباب. وفق ما ذكر موقع «أثر برس»، منتصف الشهر الفائت.



وكان موقع «هاشتاغ» الموالي، كشف في نوفمبر الفائت أن قرار رفع رسوم استصدار جواز السفر الداخلي والخارجي، قد صدر لكن لم يتم الإعلان عنه بقرار رسمي.



وقال إنه بموجب القرار الجديد سترتفع كلفة الحصول على جواز السفر الخارجي «الفوري» (المستعجل) إلى 1000 دولار أميركي بدلا من 800، في حين سترتفع كلفة استصدار جواز السفر «العادي» (البطيء) من 300 إلى 500 دولار. وأما داخليا، فأضاف أن كلفة الحصول على الجواز «الفوري» ستبلغ مليون ليرة سورية بدلا من 500 ألف.