عبدالعزيز الفضلي



تواصل وزارة التربية جهودها على كل الأصعدة استعدادا لاختبارات طلبة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي من خلال تجهيز اللجان والقاعات وإصدار التعليمات والإجراءات الخاصة بالامتحانات، حيث كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان قطاع التعليم اعتمد كشف تدوير مديري مدارس المرحلة الثانوية، مشيرة إلى انه من المقرر ان يباشروا أعمالهم في مدارسهم الجديدة اليوم الثلاثاء.

وذكرت المصادر ان الوزارة ستقوم اليوم بإجراء بروفة لنقل صناديق الاختبارات لجميع مدارس الكويت، وذلك للاطمئنان على عملية النقل وبحماية من دوريات أمن لوزارة الداخلية.