القاهرة ـ ناهد إمام



عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا موسعا وذلك لبحث الاستعدادات النهائية لاستقبال سفينة LOGOS HOPE «المكتبة العائمة» بميناء بورسعيد، والتي من المقرر ان ترسو على ميناء بورسعيد في الفترة من 4 حتى 23 الجاري.



جاء ذلك بحضور م.عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام ومساعد مدير الأمن ونائب رئيس جامعة بورسعيد وممثل أمن الموانئ ورئيس حي الشرق ومدير الحماية المدنية ومدير ادارة المرور وممثل الهيئة الاقتصادية وهيئة تنشيط السياحة ومكتب وزارة السياحة ومديرية الثقافة ومديرية الطرق والجمارك والتوكيل الملاحي ورئيس مجلس ادارة مؤسسة مشكاة نور.



وتعد السفينة LOGOS HOPE أكبر مكتبة بحرية متنقله في العالم سترسو على ميناء بورسعيد في الفترة ما بين 4 و23 الجاري، حيث ستصل الى الغاطس يوم الاربعاء الساعة 11 صباحا، وترسو على رصيف الميناء الساعة 12.5 ظهرا وسيتم فتح المركب للزائرين يوم الخميس 5 يناير من الساعة 10 صباحا الى الساعة 10 مساء فيما عدا يوم الجمعة من الساعة 3 عصرا الى 10 مساء وتستقبل السفينة الزائرين جميع أيام الاسبوع فيما عدا يوم الأحد.



في بداية اللقاء، أكد محافظ بورسعيد أن الدولة المصرية تتخذ اجراءات صارمة لحماية المواطنين من آثار الأزمة العالمية، مشيرا أنه في ظل الأزمات العالمية بمختلف الدول، تستقبل الدولة المصرية على أرض بورسعيد هذا الحدث العالمي، والذي يؤكد على ما تتمتع به مصر من استقرار وتنمية، ولفت المحافظ لأهمية تغيير سلوك المواطن ووعيه بما يحدث على أرض الواقع للاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والرخاء.



واشار محافظ بورسعيد إلى اننا نواجه معركة وعي وعلى المواطن دور كبير في دعم جهود الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة، كما تطرق المحافظ لأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني ومشاركتها الفعالة والتوعوية في محافظة بورسعيد



واستعرض مع الجهات المختصة كل الترتيبات والتنسيقات التي تم اتخاذها استعدادا لاستقبال سفينة الكتب بميناء بورسعيد، وفي هذا الصدد، أكد المحافظ أن جميع الزائرين سيأتون من محافظات الجمهورية لبورسعيد لرؤية هذا الحدث العالمي، مشيرا لأهمية الإجراءات التنظيمية، وتوفير كل الراحة للزائرين لعكس الصورة الحضارية لمحافظة بوسعيد، والخروج بهذا الحدث في أبهى صورة.



وشدد على ضرورة تكاتف وتعاون كل الجهات التنفيذية والأمنية، والتنظيم والتخطيط الجيد لهذا الحدث واعداد جداول تنظيمية يومية خلال فترة استقبال السفينة بميناء بورسعيد، كما وجه المحافظ بضرورة الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة ومنع التكدس المروري، وتوفير ساحات انتظار وحارات للسيارات والاتوبيسات لانتظار الزوار، في عدد من المناطق حي الشرق.



كما وجه بالتنسيق بين المرور ورؤساء الأحياء، للتيسير على الزائرين خلال تنقلاتهم من والي السفينة، وشدد على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية خلال الدخول للمركب فضلا عن تنظيم حركة الدخول والخروج من وإلى المركب.



وأكد اللواء عادل الغضبان على توفير فرق موسيقية على مدار اليوم في ساحة مصر خلال فترة رسو مركب الكتب بميناء بورسعيد فضلا عن تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية التي تتماشى مع الحدث، ووجه المحافظ بالتنسيق بين مديرية الثقافة وجهات السياحة والشباب والرياضة ومؤسسة مشكاة نور وفرقة عجميات، والتنظيم الجيد، والاستعداد على مدار الساعة من الأحياء بالتعاون مع الانقاذ والطوارئ وتكثيف اعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع وذلك لعكس الصورة الجمالية للمحافظة أمام الزائرين.



وأوضح المحافظ أنه هناك جاهزية تامة من جميع الجهات المختصة لاستقبال هذا الحدث المهم، كما ناقش المحافظ كل المقترحات مع الحضور للخروج بالحدث في أبهى صورة.