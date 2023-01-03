قتل الجيش الإسرائيلي فجر امس فلسطينيين بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، وذلك خلال اقتحام قرية لهدم منزل شابين متهمين بقتل ضابط إسرائيلي.



وأفادت وزارة الصحة عن «استشهاد الشابين محمد سامر حوشية 22 عاما بعد إصابته برصاصة في الصدر وفؤاد محمد عابد 25 عاما بعد إصابته بالرصاص في البطن والفخذ خلال العدوان الإسرائيلي على كفر دان بمحافظة جنين».



بدورها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اوقفت فجر امس «20 مواطنا من الضفة الغربية».



من جانبه، ادعى الجيش الإسرائيلي إن الجنود دخلوا بلدة كفر دان في جنين «بهدف هدم منزلي المهاجمين اللذين شاركا في عملية إطلاق نار قرب حاجز جلبوع (الجلمة)، التي قتل خلالها الضابط بار فلاح».



وغطت سحب من الدخان القرية الصغيرة حيث هدم المنزلان باستخدام المتفجرات في وقت مبكر من صباح امس.



وأكد الجيش في وقت لاحق أن قواته وجهت عندما دخلت البلدة حيث «أحرقت إطارات» بإطلاق الرصاص الحي وإلقاء الحجارة وزجاجات حارقة عليها وردت «بوسائل فض الشغب والذخيرة الحية».



الى ذلك، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية امس، أن خطط إسرائيل «المساس بالوضع التاريخي» للمسجد الأقصى في شرق القدس والحديث عن إقرار الضم لأراض في الضفة الغربية يمثل «إعلان حرب».



وندد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة في بيان بـ «التهديدات الإسرائيلية المتكررة لتغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى عبر المطالبة بالسماح بأداء كامل الصلوات والطقوس التوراتية في المسجد الأقصى، وتحديد موقع لكنيس داخل المسجد الأقصى، وإعلان الحق المتساوي لجميع الأديان في الأقصى، إضافة إلى تصاعد النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة».



وحذر أبوردينة من أن تلك الممارسات إلى جانب عمليات القتل اليومية المدانة للفلسطينيين «ستكون لها عواقب خطيرة على الجميع».



وقال إن «جميع هذه القضايا المعقدة، تؤسس لمرحلة جديدة متوترة ومضطربة، ستكون بلا شك مرحلة تاريخية مختلفة».



وتابع:«لذلك على الاحتلال أن يدرك جيدا أن القدس ستبقى دوما هي مفتاح الأمن والسلام، وهي الشرط التاريخي الوحيد للحفاظ على الاستقرار في هذه المنطقة المشتعلة أصلا».



من جهته، حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني امس، من إن السلطة الفلسطينية سترد على أي عقوبات إسرائيلية ضدها على خلفية توجهها للمؤسسات الدولية، بخطوات مماثلة وبالقوة نفسها.



وذكر مجدلاني، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن إسرائيل لم تبلغ السلطة الفلسطينية رسميا بأي إجراءات عقابية ضدها وما جرى اقتصر على تسريبات إعلامية.



وأضاف مجدلاني أن «فرض عقوبات جديدة على الشعب الفلسطيني وقيادته أمر متوقع وغير مستغرب على الحكومة اليمينية المتطرفة الجديدة في إسرائيل».



وأكد أن «أي إجراء ستتخذه الحكومة الإسرائيلية سيقابل بإجراءات فلسطينية بنفس القوة، ولن يبقي الجانب الفلسطيني الطرف الوحيد الملتزم بالاتفاقيات الموقعة في ظل تنكر إسرائيل لهذه الاتفاقيات».



الى ذلك، حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، امس، من مخطط وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الدخول للمسجد الأقصى في شرق القدس.



وصرح الشيخ، في بيان نشره على حسابه في تويتر، بأن «تهديد بن غفير باقتحام الأقصى كوزير أمن هو قمة التحدي السافر والوقح والذي يتطلب ردا فلسطينيا وعربيا ودوليا يتناسب وهذه الخطوة التي تعتبر باكورة هذه الحكومة وسياساتها الاحتلالية».