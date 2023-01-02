سعود عبد العزيز



تأكيدا لما نشرته "الأنباء" عصر اليوم أعلنت جمارك الكويت عن أن رجال ميناء الشويخ أحبطوا تهريب كمية كبيرة من الخمور إلى البلاد كانت مخبأة في حاوية قادمة من دولة خليجية.



وقالت في بيان لها إن حاوية بحجم 40 قدماً، وصلت إلى ميناء الشويخ قادمة من دولة خليجية، ولكن رجال الجمارك اشتبهوا بها، وتم التأكد من كونها تحتوي على ممنوعات (خمور) يقدر عددها بنحو 809 زجاجات مخبأة بطريقة سرية بعد عرضها على الجهاز الاشعاعي، وعلى الفور تم الايعاز لإدارة البحث والتحري الجمركي بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وبناء عليه تم عمل فريق من المكافحة والتحري وتم تسهيل خروج الحاوية لضبط المتهمين، وتم القبض على المتهمين متلبسين اثناء فتح الحاوية لتفريغها في مقرهم.



هذا، وتمت إحالتهم الى جهات الاختصاص.

ومن جانب آخر، أشاد مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان عبدالعزيز الفهد بدور رجال الجمارك في جميع المنافذ الجمركية على يقظتهم وتفانيهم بعملهم وحرصهم في اداء عملهم وشدد على الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد.

وحذرت الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.