وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الى الرياض مساء الاثنين بحسب ما اعلنت قناة الاخبارية الحكومية للانضمام الى نادي النصر الذي سيقدمه رسميا مساء الثلاثاء إلى جماهيره.

وحطت الطائرة التي كانت تقل رونالدو قرابة الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي وسط اجواء ماطرة وباردة.

واتخذت السلطات السعودية اجراءات امنية مشددة في محيط مطار الطيران الخاص في الرياض حيث انتشرت سيارات الشرطة ونقاط التفتيش.

وسيقيم النجم البرتغالي في فندق "فور سيزونز" في مركز المملكة في وسط الرياض على ما افاد مسؤول في النادي لوكالة فرانس برس.

وطلب رونالدو الذي اصطحب معه شركة امنية خاصة، قصرا خاصا يضم مضمارا ومسبحا بحسب ما ذكر المصدر في النادي مشيرا الى ان رونالدو لم يقرر بعد ما اذا كان اسرته ستستقر معه في العاصمة الرياض ام لا.

وأعلن النادي الملقب في السعودية بـ"العالمي"، الجمعة، تعاقده مع اللاعب الحائز الكرة على الذهبية خمس مرات في صفقة تاريخية مقدّرة بأكثر من 200 مليون يورو.

وأكد الوليد المهيدب المتحدث باسم النصر بان " "النصر سيقدم رونالدو مساء الثلاثاء على ملعب مرسول بارك" في الرياض.

وأوضح أنّ النادي سيفتح أبواب ملعبه أمام الجماهير بدءا من الخامسة مساء بتوقيت الرياض (14:00 ت غ) على أن يتم تقديم رونالدو في السابعة مساء (16:00 ت غ).

وقال المسؤول إنّ النادي يتوقع أن يملأ جمهور النصر جنبات الملعب الذي يتسع لأكثر من 25 ألف مشجع.

وقبل مراسم التقديم، يعقد رونالدو مؤتمراً صحافياً رفقة رئيس النصر مسلي آل معمر في الملعب نفسه.

وتضيف صفقة رونالدو الكثير من البريق لسمعة السعودية الرياضية على الصعيد الدولي، خصوصاً مع استضافتها خلال السنوات القليلة الماضية سباقات فورمولا واحد ورالي داكار ومسابقات غولف ضمت صفوة اللاعبين.

واعتبر النصر، بطل الدوري 9 مرات آخرها في 2019، "هذه الصفقة أكثر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد".

وكتب النادي في بيان إعلان توقيع رونالدو "هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم، وبوجوده في النصر سنمضي قدماً لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية وللأجيال القادمة".

بدوره، غرّد وزير الرياضة السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل "سعيدٌ بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية. مرحباً بك كريستيانو رونادلو في المملكة. سندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريباً".

وبعد ساعات من التوقيع، نفدت قمصان النصر الأساسية والاحتياطية من متجر النادي في الرياض، بل بات يتعين الانتظار ليومين لطباعة اسم رونالدو ورقمه المميز 7 على قمصان الجماهير.

وعزا مدير متجر النادي الأمر إلى "الطلب غير المسبوق" على القمصان في تاريخ النادي.