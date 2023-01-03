المحرر البرلماني

أكدت مصادر نيابية لـ"الأنباء"، أن الحكومة شدّدت أثناء الاجتماع على ضرورة تحقيق التعاون من خلال العمل المشترك مع النواب في اللجان البرلمانية باعتبارها نواة عمل المجلس والاتفاق من خلالها على صياغة القوانين والتقارير الخاصة بها.