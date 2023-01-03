twitter facebook whatsapp viber telegram email والاتفاق من خلالها على صياغة القوانين والتقارير الخاصة بها مصادر نيابية لـ"الأنباء": الحكومة أكدت على ضرورة تحقيق التعاون مع النواب في اللجان البرلمانية الثلاثاء 2023/1/3 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1484 A+ A- استمع المحرر البرلماني أكدت مصادر نيابية لـ"الأنباء"، أن الحكومة شدّدت أثناء الاجتماع على ضرورة تحقيق التعاون من خلال العمل المشترك مع النواب في اللجان البرلمانية باعتبارها نواة عمل المجلس والاتفاق من خلالها على صياغة القوانين والتقارير الخاصة بها.