واثقون بأن هذه الاجتماعات وهذا التنسيق كفيل بحلحلة الأمور لمصلحة الوطن وأهله

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، إن الحكومة استمعت إلى كل ملاحظات النواب، مشيرا إلى أن جميع هذه الملاحظات سؤخذ بعين الاعتبار.

وأضاف العجمي في تصريح صحافي، إن لقاء اليوم لن يكون اللقاء الأخير بين الحكومة والنواب لا بل سيكون هناك لقاءات كثيرة القصد منها التعاون والعبور إلى بر الأمان.

وتابع: "التعاون ثم التعاون ثم التعاون هو المطلوب للمرحلة المقبلة لاخراج الوطن مما هو فيه ولا بد من البر بالقسم من خلال العمل الجاد والدؤوب"، لافتا إلى أنه على ثقة بأن هذه الاجتماعات وهذا التنسيق كفيل بأن يحل كل ما هنالك من أمور لمصلحة الوطن وأهله.