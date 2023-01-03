في دورته الأولى التي تقام خلال الفترة من 21 حتى 27 سبتمبر 2023، يعقد مهرجان الغردقة الدولي لسينما الشباب في مصر ندوة وتكريم للواء د.سمير فرج بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة (6 أكتوبر المقبل)، مع عرض مجموعة من أفلام الحرب.

وفي تصريح صحافي له قال الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان إن موعد الدورة الأولى للمهرجان يتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر 1973 لذلك تواصلنا مع اللواء د.سمير فرج كأحد أبطال الحرب المجيدة وأبرز الشهود على هذا العصر ليستعرض خلال الندوة المراحل التمهيدية التي مرت بها مصر حتى حققت هذا الانتصار، وكيف أن الحرب سطرت تاريخا جديدا لمنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، حيث مازالت الدراسات والأبحاث تصدر عنها رغم مرور نصف قرن عليها.



وأضاف الباسوسي: يعقب الندوة تكريم للواء د.سمير فرج وعرض مجموعة من الأفلام التي تم تصويرها خصوصا عن الحرب، منها فيلم «صائد الدبابات»، إخراج خيري بشارة، وأدار تصويره محمود عبدالسميع، وأنتج عام 1974، وهو أحد الأعمال التسجيلية الخالدة التي تناولت الحرب من خلال أحد أبطاله، البطل عبدالعاطي الملقب بـ«صائد الدبابات»، وفيلم «تحية لمقاتل مصري»، إخراج صلاح التهامي، وفيلم «نهاية خط بارليف»، إخراج عبدالقادر التلمساني، وفيلم «أبطال من مصر»، إخراج أحمد راشد، وجميعها أفلام تناولت نصر أكتوبر العظيم من زوايا مختلفة.



جدير بالذكر ان مهرجان الغردقة الدولي لسينما الشباب، ترعاه وزارة الثقافة المصرية، وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، ويترأسه الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما الأسبق، وصاحب العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية الناجحة مؤلفا ومنتجا، ويضم في إدارته عددا من صناع وأساتذة السينما والنقاد والصحافيين، وتقام دورته الأولى خلال شهر سبتمبر 2023، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد، والأكاديميات السينمائية المتخصصة.