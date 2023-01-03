محمد الجلاهمة

أعلنت الإدارة العامة للمرور البدء بتركيب كاميرات الجيل السادس من أنظمة الرصد المروري لمتجاوزي السرعة فوق المعدل والإشارة الضوئية.

وبحسب مصدر امني فإن كاميرات الجيل السادس بها مزايا عدة، من ابرزها الضبط التلقائي لحالات الانعطاف بالممنوع يمينا او يسارا او الرجوع عكس السير والوقوف في المربع الاصفر عند تقاطعات الاشارات الضوئية.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أنه سوف يتم تفعيل رصد مخالفات استعمال الهاتف النقال باليد اثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان بواسطة كاميرات الضبط المروري.

ودعت قائدي المركبات الى ضرورة الالتزام بقواعد وأنظمة المرور حفاظا على سلامتهم وسلامة مرتادي الطريق وتجنبا للمخالفات المرورية، متمنين للجميع السلامة.