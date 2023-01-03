سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في ستة أشهر، اليوم الثلاثاء، وسط تداول ضعيف، مع تحول انتباه السوق إلى محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي المقرر صدوره هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في العقود الفورية 0.74% إلى 1837.54 دولار للأونصة الساعة 09:14 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1% إلى 1843.9 دولار، وفقا لـ"رويترز".

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقده مجلس الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر، يوم الأربعاء، مما قد يقدم توجيهات حول مسار تشديد السياسة النقدية للبنك.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط ضد التضخم والشكوك الاقتصادية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب لأنه لا يدر فائدة.

وزادت الفضة في العقود الفورية 1.1% إلى 24.25 دولار، كما ارتفع البلاتين 0.8% إلى 1077.98 دولار، بينما نزل البلاديوم 0.1% إلى 1792.21 دولار.