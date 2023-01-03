أعلن البنك المركزي العُماني، إن إجمالي قيمة الأذون المخصصة لإصدار من أذون الخزانة الحكومية بلغ 10 ملايين ريال عُماني، تستحق لمدة 182 يومًا ابتداءً من يوم الأربعاء وحتى الخامس تموز/ يوليو المقبل.

وقال البنك في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العُمانية، إن متوسط السعر المقبول بلغ 483ر97 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 470ر97 ريال عُماني لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 04883ر5 % ، ومتوسط العائد 17922ر5 %.

وأشار إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 % ، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 %.

وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.