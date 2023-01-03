تنطلق فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023، وهو المعرض التكنولوجي الأول في العالم، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية هذا الأسبوع.

ويستقطب المعرض، الذي تستمر فعالياته من 5 إلى 8 يناير، أكثر من 3100 عارض من 170 دولة ومنطقة، وفقا لجمعية تكنولوجيا المستهلك، الجهة المنظمة للمعرض.

وسيختبر المشاركون تقنيات جديدة من علامات تجارية عالمية ويستمعون إلى قادة الفكر حول مستقبل التكنولوجيا ويتعاونون وجها لوجه مع غيرهم من الحاضرين.

وسيسلط المعرض الضوء على كيفية تصدي الابتكارات في مجالات الاستدامة والنقل والتنقل والصحة الرقمية والميتافيرس وغيرها لأكبر التحديات في العالم.

وسيستضيف معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2023 قرابة ألف عارض جديد، وأحد أكبر وأسرع معارض السيارات العالمية نموا، وقائمة بالفائزين بجائزة المعرض للابتكار، والتي تستعرض مستقبل التكنولوجيا، وفقا للجهة المنظمة.