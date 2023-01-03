احتفلت الفنانة بوسي بالنجاح الذي يحققه فيديو كليب أغنية "ارقص معايا" الذي طرحته الشهر الماضي على قناتها الرسمية على "يوتيوب" وتخطيه حاجز المليون مشاهدة.

وقالت بوسي - عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - "إنها سعيدة بالأصداء التي يحققها كليب الأغنية"، مشيرة إلى أن كليب الأغنية اعتمد على موسيقى خفيفة تعطي إيجابية في الحياة.

وحظى كليب الأغنية بمشاهدة وتفاعل من المتابعين حيث حقق نسبة مشاهدة بلغت مليونا و101 ألف و465 مشاهدة بعد 11 يوما من طرحه،

وواصلت بوسي الترويج لكليب الأغنية، عبر حساباتها بموقع التواصل الاجتماعي، حيث غيرت غلاف صفحتها ووضعت ملصق الأغنية، وأعادت نشر تعليقات الجمهور على الأغنية.

وطرحت بوسي كليب الأغنية يوم 22 ديسمبر الماضي عبر يوتيوب وجميع التطبيقات الموسيقية واعتمدت فيه على تقديم رقصات استعراضية مختلفة، وهو من كلمات هاني عبدالكريم، وألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف.