بدأ مكتب المدعي العام في كييف إجراءات ضد لص "جدارية بانكسي".

وقام الرجل ، مع العديد من المتواطئين ، بقص صورة لفنان الشارع البريطاني من جدار في ضاحية هوستوميل في كييف في بداية ديسمبر.

وقالت السلطات إن الإجراءات موجهة حصريا ضد الرجل بتهمة السرقة بموجب الأحكام العرفية. ويواجه الآن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 عاما.

وذكر مكتب المدعي العام: "كان (الرجل) على علم بقيمة العمل وخطط لبيع الجدارية ".

وأضاف: "للقيام بذلك، استعان بمساعدة الرجال الذين لم يكونوا على علم بنواياه، الذين أكد لهم أن لديه جميع التصاريح اللازمة لتفكيك اللوحة الجدارية".

وتم ضبط الجدارية وستقرر وزارة الثقافة مصيرها.