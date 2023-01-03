ثامر السليم

أطلقت جامعة الكويت القمر الاصطناعي (كويت سات 1) على متن الصاروخ SpaceX Falcon9 Transporter6 gcd من ولاية فلوريدا، حيث انه سيكون أول قمر ينطلق من حمولة الصاروخ والتي تحمل 114 قمرا مصغرا.

هذا، وقد احتفت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة الكويت بحدث إطلاق القمر الاصطناعي الكويتي الأول (كويت-سات-1) المنبثق من جامعة الكويت، وبدعم كلي من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تحت شعار الكويت إلى الفضاء، بمشاركة فريق المشروع الوطني للقمر الاصطناعي المكون من 45 شابا وشابة، وبإدارة عضو هيئة التدريس بقسم الفيزياء بجامعة الكويت د. هالة الجسار، على مسرح كلية العلوم المبنى الجنوبي مدينة صباح السالم الجامعية