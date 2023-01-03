سجلت اليابان ارتفاعا قياسيا في عدد حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور، بعد تأكيد حدوث إصابات جديدة في محافظتي تشيبا وفوكوكا، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية نقلا عن وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك.

وقالت الوزارة إنه حتى الثلاثاء، تم تأكيد إجمالي 54 إصابة بإنفلونزا الطيور في 23 محافظة بأنحاء البلاد هذا الموسم.

وقالت حكومة محافظة تشيبا بشرق اليابان، قرب العاصمة طوكيو، إنه تم تأكيد حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في إحدى مزارع الدواجن بها، من خلال الاختبارات الجينية، مما أدى إلى إعدام نحو 10 آلاف دجاجة.

كما تم اكتشاف حالات إصابة بإنفلونزا الطيور في إحدى مزارع تربية طيور الإيمو بمحافظة فوكوكا جنوب غربي البلاد، مما نجم عنه إعدام نحو 430 طائرا.

يشار إلى أنه تم تسجيل الرقم القياسي السابق قبل موسمين ، في الفترة بين تشرين الثاني /نوفمبر 2020 وآذار/ مارس 2021 ، عندما تم تأكيد 52 إصابة في 18 محافظة، وهو ما أدى إلى إعدام نحو 9ر9 مليون دجاجة.