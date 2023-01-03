شكلت المركبات الكهربائية ما يقرب من 80% من السيارات الجديدة المسجلة في النرويج العام الماضي، وهو مستوى قياسي عالمي جديد، بحسب أرقام نشرتها هيئة متخصصة

بدفع من مبيعات سيارات مجموعة تيسلا الأميركية التي تصدرت قائمة الشركات المصنّعة مع حصة 12,2 % من السوق، بيعت 138 ألفاً و265 سيارة كهربائية جديدة العام الماضي في الدولة الاسكندنافية، أي 79,3% من إجمالي مبيعات سيارات الركاب الجديدة، وفق المجلس الإعلامي للحركة المرورية.

وبذلك، حطمت النروج، وهي مُنتج رئيسي للمواد الهيدروكربونية وأحد أبرز بلدان العالم على صعيد انتشار السيارات عديمة الانبعاثات، الرقم القياسي الذي سجلته هي أيضاً عام 2021 (64,5%).

على سبيل المقارنة، شكلت المركبات الكهربائية 8,6% من إجمالي السيارات الجديدة المسجلة في الاتحاد الأوروبي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

في كانون الأول/ديسمبر وحده، استحوذت السيارات الكهربائية على 82,8% من المبيعات في النروج، إذ سارعت الأسر النروجية إلى اقتناء هذه المركبات قبل دخول زيادة ضريبية حيز التنفيذ.

وكان طراز Y من تيسلا السيارة الأكثر مبيعاً في النروج العام الماضي، إذ شكلت نسبته واحداً من كل عشر سيارات مسجلة جديدة، متقدماً على ID.4 (فولكس فاغن) وEnyaq (سكودا)، وكلاهما من الطرازات الكهربائية أيضاً.

مع بيع أكثر من 17 ألف نسخة، حطمت المجموعة المملوكة للملياردير إيلون ماسك الرقم القياسي على صعيد المبيعات المحلية، والذي احتفظ به طراز "بيتل" الشهير من فولكس فاغن منذ سنة 1969.