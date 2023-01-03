أظهرت بيانات نمو التسوق عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية بنسبة 7.3 % سنويا خلال نوفمبر الماضي على خلفية ارتفاع الطلب على خدمات السفر والنقل.

وذكر مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي أن قيمة تعاملات التسوق عبر الإنترنت وصلت خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى 18.12 تريليون وون (14.2 مليار دولار) مقابل 16.8 تريليون وون خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى زيادة المشتريات التي تمت من خلال الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة الأخرى بنسبة 9.6 % سنويا لتصل إلى 13.3 تريليون وون. وشكل التسوق عبر الهاتف المحمول 73.7 % من إجمالي التسوق عبر الإنترنت، بزيادة 1.6 نقطة مئوية عنالعام الماضي.

وقفزت مشتريات خدمات السفر والنقل عبر الإنترنت بنسبة 56.5 % لتصل إلى 1.59 تريليون وون في تشرين الثاني/نوفمبر، حيث أعادت البلدان في جميع أنحاء العالم فتح حدودها وسط تخفيف القواعد المتعلقة بمكافحة كورونا.

وأظهرت البيانات أن التسوق عبر الإنترنت للطعام والمشروبات زاد أيضًا بنسبة 17.3 % خلال الفترة ليصل إلى 2.4 تريليون وون.

وأضافت أن مشتريات القسائم الإلكترونية، التي تشير إلى بطاقات الهدايا عبر الإنترنت، ارتفعت بنسبة 39.5 % سنويا خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى 710.8 مليار وون.