جرى نقل ثلاث لبؤات من حديقة حيوان في أوكرانية، إلى موطن جديد في حديقة دنماركية للحياة البرية.

واستقبلت حديقة كنوثنبورج سفاري الحيوانات من منطقة خاركيف قبل عيد الميلاد بفترة قصيرة، حسبما أفاد بيان مشترك مع منظمة رعاية الحيوانات "ديرينيس بيسكيتسيلسي"

وبسبب الحرب في أوكرانيا، غادرت اللبؤات بالفعل حديقة فيلدمان أيكو بارك بالقرب من الحدود الأوكرانية الروسية في آب/أغسطس الماضي. وتم نقلهم بشكل مؤقت إلى حديقة حيوان في بولندا.

وقالت عالمة الأحياء آن سوفي ميلفانج من "ديرينيس بيسكيتسيلسي" إنها سعيدة للغاية بنجاح عملية الإجلاء المعقدة والخطيرة من أوكرانيا، مضيفة أن "حديقة الحيوان الأصغر كانت في وسط منطقة حرب وكانت اللبؤات في خطر التعرض لسوء التغذية".

وفي الدنمارك، تم منح اللبوات منطقة مغلقة خاصة في الحظيرة الكبيرة الخاصة بالنمور في حديقة السفاري. وأفادت الحديقة بأن هذه هي المرة الأولى التي تعيش فيها أسود بشكل دائم في كنوثنبورج.