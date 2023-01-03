توفي مصفف شعر النجوم الفرنسيين جان مارك مانياتيس عن 80 عاما ليلة رأس السنة في مدينة جنيف السويسرية حيث كان يقيم، على ما أعلنت عائلته ومدير صالوناته لوكالة فرانس برس.

وقال ابنه إليوت مانياتيس في بيان وقعته عائلته وموظفو صالوناته الأربعة في منطقة باريس وضواحيها، "ببالغ الأسى تبلغنا برحيل جان مارك مانياتيس ليلة رأس السنة".

وكان مانياتيس المولود في آذار/مارس 1942، قد انطلق في مجال تصفيف الشعر في سن السابعة عشرة، حين بدأ العمل في جلسات التصوير الخاصة بمجلتي "إيل" و"ماري كلير". وفتح أول صالون له سنة 1970 في الدائرة السادسة عشرة الراقية في باريس، وأصبح مصفف شعر النجوم في الثمانينات والتسعينات.

واستقطب صالونه مشاهير كثيرين، من أمثال صوفي مارسو وميراي دارك وميو ميو، إضافة إلى آلان ديلون والمغني الأميركي برينس ومشاهير الإعلام الفرنسي. وتولى أيضا تصفيف شعر العارضات في عروض أزياء كارل لاغرفيلد وصونيا ريكييل وأندريه كوريج، وفق سيرة منشورة على موقع مجموعة مانياتيس الإلكتروني.

وأوضح ابنه إليوت مانياتيس لوكالة فرانس برس أن جان مارك مانياتيس، وهو أب لولدين، توفي بعد معاناة طويلة مع المرض.