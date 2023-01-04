أحمد مغربي



كشفت مراسلة حكومية حصلت عليها «الأنباء» أن جهاز المناقصات العامة أفاد شركة نفط الكويت بعدم وجود رؤية واضحة للانتهاء من مشروع خط أنابيب الزور الخاص بتغذية مشروع المصفاة الجديدة.



وجاء رد جهاز المناقصات بعد طلب شركة نفط الكويت تمديد تاريخ تسليم العقد، حيث افترضت الشركة ان يكون تاريخ التسليم المعدل للمشروع في 22 مايو 2022.



وتاريخيا، وقعت شركة نفط الكويت عقد إنشاء خط أنابيب الزور بمبلغ 256.9 مليون دينار بتاريخ 15 أغسطس 2017 وبمدة تنفيذ 3 سنوات، حيث استمر عدم الانتهاء من تنفيذ المشروع حتى 31 مارس 2022، حسب تقرير ديوان المحاسبة الأخير، الذي شدد على ان الشركة أصدرت أمرا تغييريا لتنفيذ المشروع وتأجيل أعمال الانتهاء.



وأفاد تقرير المحاسبة بأن «نفط الكويت» خالفت اتفاقية العقد الخاص بغرامات التأخير نتيجة لعدم تطبيق كامل الغرامات المستحقة على المقاول بمبلغ 23.1 مليون دينار، وهو قيمة الحد الأقصى لغرامات التأخير التي يمكن تطبيقها على المقاول لتأخره في تنفيذ أعمال العقد لمدة 506 أيام عن آخر جزء مخطط للتسليم.



واستمر عدم قيام الشركة والمقاول بتحديد مدى التآكل في خطوط المشروع حتى تاريخ 31 مارس 2022 لعدم قيام المقاول بتوفير نظام نزح المياه المحدد بالعقد، الأمر الذي أدى إلى تآكل ما يقارب 20 كيلومترا من خطوط المشروع.



وأظهرت الدراسات الأولية لتآكل الخطوط التي أعدتها الشركة أن سمك جدار الأنابيب مخالف لمواصفات العقد لمدة 36 موقعا عبر خطوط الأنابيب.



وأفادت شركة نفط الكويت في ردها على ديوان المحاسبة بأنها تقوم بمتابعة سير الخطة لتنفيذ الأعمال، بالإضافة الى حثها المتواصل للمقاول على الإسراع في الإنجاز والمتابعة بشكل دوري، وسيتم تطبيق الغرامات حسب بنود العقد. وتؤكد الشركة العمل على الانتهاء من الاختبارات والفحوصات لخطوط الأنابيب من قبل المقاول بما لا يؤثر على الانتهاء من تنفيذ أعمال المشروع، علما ان مواصفات خطوط الأنابيب التي تشمل سماكة جدر الأنابيب حسب بنود العقد تعتبر تصميما أوليا، والمسؤولية تقع على عاتق المقاول لمراجعة جميع بنود العقد، وتفيد الشركة بأنه جار العمل على الاتفاق مع المقاول بخصوص سعر الخطوط بما يحفظ حق الشركة.