أحمد مغربي



استكمالا لجهود القطاع النفطي في التحول الرقمي الكامل للمنشآت النفطية في البلاد، علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان شركة نفط الكويت تخطط لتعميم تجربة الحقل الرقمي الذكي (كوديف) في منشأة الغاز الجوراسي (٥٠-EPF)، وتوقعت المصادر أن يتم طرح المناقصة بتاريخ 12 فبراير المقبل.



وقالت إن الشركة الفائزة بتنفيذ العقد عليها توريد وتركيب حزمة التحكم المتكاملة في رأس البئر ولوحة الحريق والغاز ونظام الطاقة الشمسية وصمام الإغلاق في حالات الطوارئ وأعمال الصمامات والأنابيب وجميع الأجهزة المرتبطة بها، والأعمال الكهربائية والميكانيكية والمدنية في رأس البئر الجوراسي.



وذكرت ان العقد يشمل أيضا أعمال التشغيل والصيانة من موظفين مؤهلين وذوي خبرة ومهرة على أساس مناوبات منتظمة، ومركبات، وقطع غيار، وأدوات ومعدات، لإجراء الصيانة الكهربائية والأجهزة لمرافق الشركة الموجودة عبر مناطق شمال الكويت.



وذكرت ان «نفط الكويت» تخطط لتعميم تجربة الحقل الذكي في باقي منشآت الغاز الجوراسي خلال الفترة المقبلة.



وقالت إن الشركات المدعوة للمشاركة هي كالتالي: شركة المير للخدمات الفنية، شركة ايمكو للهندسة والإنشاءات، وهاليبرتون أوفيرسيز المحدودة وشركة وذرفورد للنفط الشرق الأوسط وشركة خدمات الغاز والنفط، مشيرة الى أن «نفط الكويت» فتحت باب المجال أمام الشركات الأخرى الراغبة في عملية التأهيل قبل الطرح. وأشارت الى أن نفط الكويت نجحت في تدشين منشأة (٥٠-EPF)، وتشغيلها في سنة 2008، وتم رفع إنتاج المحطة إلى 210 ملايين قدم يوميا من الغاز الحر.



وفيما يتعلق بتعريف الحقل الرقمي الذكي المتكامل، فإن المقصود من هذا المصطلح هو أن الأجهزة والمعدات المركبة في الحقول هي التي تتحكم في طريقة عمل الحقل، حيث تقوم هذه الأجهزة باتخاذ القرارات المباشرة والمناسبة دون الرجوع إلى العنصر البشري، وخاصة في حالات الخطر أو عند تباطؤ العنصر البشري في اتخاذ القرار.



وأوضحت أن الحقول التقليدية يمكن أن تتحول إلى حقول ذكية من خلال تركيب أجهزة خاصة متطورة تكنولوجيا، حيث تقوم هذه الأجهزة بقراءة كل تفاصيل عمل الحقول، ومن ثم تقوم بتحليل القراءات وإمداد غرفة التحكم والعمليات بهذه التفاصيل.