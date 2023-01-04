ضمن مساعيه المتواصلة لرفع كفاءة موظفيه بأفضل برامج التدريب والتطوير وورش العمل التي تواكب التطور ومتغيرات الصناعة المصرفية، نظم بنك الكويت الوطني، محاضرة تحت عنوان «شروط النجاح»، قدمها البروفيسور مارك فريتز وهو أحد أبرز الخبراء المتخصصين في القيادة وعضو هيئة تدريس في كلية إدارة الأعمال IE Business School.



وناقشت المحاضرة التي شارك فيها نحو 50 من المديرين بالمجموعات والإدارات المختلفة بالبنك طرق إدارة النجاح على المدى الطويل وتمكين فرق العمل من تحقيق الإنجاز بشكل أكبر بأنفسهم.



واستهدفت المحاضرة تعريف شروط النجاح للمديرين والشركات في مختلف المستويات الوظيفية الإدارية عبر تبني مجموعة من العوامل المهمة التي تشمل وضوح الرؤية وإفساح المجال أمام أعضاء الفريق لاتخاذ المزيد من القرارات بأنفسهم عبر تعزيز الثقة في تفويض القرارات للفريق بالإضافة إلى ضرورة تنمية المهارات المؤثرة عبر التعاون بشكل أكثر فاعلية بين أعضاء الفريق.



وسلطت المحاضرة الضوء على شروط توافر بيئة العمل الجماعي الناجحة، وكذلك مهارات التعاون التي تشكل السمة الرئيسية التي يبحث عنها المدراء الناجحون في موظفيهم.



وبهذه المناسبة، قالت مديرة إدارة المواهب والتطوير في الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني نجلاء الصقر: «إن الوطني يؤمن بأن القادة هم العامل الحاسم في خلق المناخ والثقافة التي نسعى جاهدين من أجلها وهي ثقافة تسمح لموظفينا بتحقيق إمكاناتهم الكاملة والازدهار».



وأوضحت أن إدارة المواهب توفر باستمرار فرصا تعليمية جديدة تعزز ثقافة عمل منفتحة، بما في ذلك عرض مصمم لتمكين القادة من خلق مناخ يشجع الموظفين على الابتكار والإبداع.



وأضافت الصقر أن البنك يوفر البرامج التدريبية والإمكانات التي يحتاج اليها قادة المستقبل لكي يكونوا قادرين على التكيف وتحفيز الآخرين وتمكينهم وأن يكونوا حاسمين في أوقات عدم اليقين.